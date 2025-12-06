HomeTelevisione"Cry Macho - Ritorno a casa", il film di Clint Eastwood su...
Televisione

“Cry Macho – Ritorno a casa”, il film di Clint Eastwood su Rete4

Redazione
di Redazione
Cry Macho - Ritorno a casa

Su Rete4 sabato 6 dicembre 2025 in prima serata va in onda il film diretto e interpretato da Clint Eastwood dal titolo “Cry Macho – Ritorno a casa“.

Eastwood veste i panni di Mike Milo, ex stella del rodeo e uomo segnato dal passato, a cui viene affidata una missione apparentemente semplice: riportare a casa il giovane Rafo, figlio del suo ex capo, che vive in Messico tra difficoltà e pericoli.

Il viaggio dei due diventerà però un percorso umano profondo, fatto di silenzi, incontri imprevisti, fragilità e scoperte reciproche.

Un racconto in pieno stile Eastwood.

Nel cast Clint Eastwood, Eduardo Minett, Natalia Traven, Dwight Yoakam, Howard Polk, Fernanda Urrejola, Horacio Garcia-Rojas.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
Fondazione Roma Sapienza, "Arte in luce" XI edizione
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

