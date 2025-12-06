“Cry Macho – Ritorno a casa”, il film di Clint Eastwood su Retequattro

Su Retequattro sabato 6 dicembre 2025 in prima serata va in onda il film diretto e interpretato da Clint Eastwood dal titolo “Cry Macho – Ritorno a casa“.
Eastwood veste i panni di Mike Milo, ex stella del rodeo e uomo segnato dal passato, a cui viene affidata una missione apparentemente semplice: riportare a casa il giovane Rafo, figlio del suo ex capo, che vive in Messico tra difficoltà e pericoli.
Il viaggio dei due diventerà però un percorso umano profondo, fatto di silenzi, incontri imprevisti, fragilità e scoperte reciproche.
Un racconto in pieno stile Eastwood.
Nel cast Clint Eastwood, Eduardo Minett, Natalia Traven, Dwight Yoakam, Howard Polk, Fernanda Urrejola, Horacio Garcia-Rojas.