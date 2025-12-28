“Da noi… a ruota libera” – Gli ospiti del 28 dicembre – Rai1

Nuovo appuntamento con “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, domenica 28 dicembre 2025 alle ore 17.20, su Rai1.
Tra gli ospiti della puntata Fabio Canino, che ha appena concluso, in veste di giurato, la grande stagione di “Ballando con le stelle”; i Gemelli di Guidonia, in tournée con il loro nuovo spettacolo “Intelligenza musicale 2.0”; Alessandro Greco, volto di tanti programmi amati dal pubblico; Bruno Vespa, in libreria con il suo nuovo libro “Finimondo”; Francesco Gagliano, conosciuto come “Il Principe Astrologo”, con le sue previsioni per il nuovo anno alle porte.
Momenti musicali con Franco Cosa, rivelazione di “The Voice Senior”.