“Denti da squalo”, film su Rai4

Su Rai4 lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 21.19 va in onda il film di Davide Gentile dal titolo “Denti da squalo”.

Denti da squalo – La trama

Questa è la storia di Walter e della più incredibile estate della sua vita. La scuola è finita e Walter, 13 anni, ha appena perso suo padre.

Nel suo vagare apparentemente senza meta per il litorale romano, un luogo affascinante e misterioso cattura la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina.

Ma la villa non è incustodita e inizierà per lui un viaggio indimenticabile.

Nel cast Tiziano Menichelli, Virginia Raffaele, Stefano Rosci, Edoardo Pesce, Claudio Santamaria.