HomeTelevisioneDomenica In – Il 7 dicembre tra gli ospiti Amanda Lear, Andrea...
Televisione

Domenica In – Il 7 dicembre tra gli ospiti Amanda Lear, Andrea Delogu, Orietta Berti, Mogol

Redazione
di Redazione
Mara Venier conduce Domenica In

Su Rai1 domenica 7 dicembre 2025 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Mara Venier intervisterà Amanda Lear, cantante, attrice e icona internazionale, ripercorrendo i momenti più significativi della sua vita artistica e personale.

Andrea Delogu, in compagnia del maestro di ballo Nikita Perotti, racconterà il suo percorso a “Ballando con le Stelle”.

Orietta Berti proporrà il suo ultimo singolo “Chi ama, chiama”, mentre Mogol presenterà il libro autobiografico “Senza paura, la mia vita”.
Gianmarco Carroccia sarà protagonista di un medley dedicato a Lucio Battisti.

L’ex campione di motociclismo Max Biaggi condividerà l’emozione di essere stato uno dei tedofori a Roma per la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Tommaso Cerno, Giovanna Botteri e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi commenteranno insieme a Mara Venier gli ultimi sviluppi della vicenda della famiglia che vive nel bosco.

Momenti di gioco e spettacolo con Teo Mammucari, protagonista de “Il Musichiere” e del gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.

In collegamento da Milano, Enzo Miccio commenterà la serata inaugurale della nuova stagione del Teatro alla Scala.

MOSTRE

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025