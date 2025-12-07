Domenica In – Il 7 dicembre tra gli ospiti Amanda Lear, Andrea Delogu, Orietta Berti, Mogol

Su Rai1 domenica 7 dicembre 2025 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.
Mara Venier intervisterà Amanda Lear, cantante, attrice e icona internazionale, ripercorrendo i momenti più significativi della sua vita artistica e personale.
Andrea Delogu, in compagnia del maestro di ballo Nikita Perotti, racconterà il suo percorso a “Ballando con le Stelle”.
Orietta Berti proporrà il suo ultimo singolo “Chi ama, chiama”, mentre Mogol presenterà il libro autobiografico “Senza paura, la mia vita”.
Gianmarco Carroccia sarà protagonista di un medley dedicato a Lucio Battisti.
L’ex campione di motociclismo Max Biaggi condividerà l’emozione di essere stato uno dei tedofori a Roma per la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.
Per lo spazio dedicato all’attualità, Tommaso Cerno, Giovanna Botteri e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi commenteranno insieme a Mara Venier gli ultimi sviluppi della vicenda della famiglia che vive nel bosco.
Momenti di gioco e spettacolo con Teo Mammucari, protagonista de “Il Musichiere” e del gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.
In collegamento da Milano, Enzo Miccio commenterà la serata inaugurale della nuova stagione del Teatro alla Scala.