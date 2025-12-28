HomeTelevisione"Domenica In" – Gli ospiti del 28 dicembre
"Domenica In" – Gli ospiti del 28 dicembre

Su Rai1 domenica 28 dicembre 2025 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno,Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Si saluta il 2025 e si brinda al nuovo anno in arrivo.

Gli ospiti

Tra gli ospiti Paolo Fox, Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Chiara Francini, Nicola Savino, Giorgio Pasotti, Giucas Casella e la Signora Coriandoli.

Ambra Angiolini, in dialogo con Mara Venier, si racconterà tra carriera e vita privata e presenterà la seconda stagione della serie comedy “Gigolò per caso”.

Marco Bocci parlerà della serie “Se fossi te”, in onda su Rai1 domenica 28 e lunedì 29 dicembre 2025, che lo vede protagonista insieme alla moglie Laura Chiatti.

Fabrizio Moro canterà il brano “Comunque mi vedi”, estratto dal suo nuovo album “Non ho paura di niente”.

Damiano Michieletto presenterà il film “Primavera”, al cinema dal giorno di Natale.

Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno ripercorreranno e commenteranno i principali fatti dell’anno che sta per finire.

Teo Mammucari sarà protagonista di alcuni giochi che coinvolgeranno gli ospiti in studio.
Enzo Miccio darà consigli di stile per i look di Capodanno.

