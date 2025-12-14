Domenica In – Il 14 dicembre tra gli ospiti Panariello, Zanicchi, Cocciante, Vecchioni

Su Rai1 domenica 14 dicembre 2025 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Gli ospiti

Giorgio Panariello in dialogo con Mara Venier ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera fino ai progetti più recenti, come Tutta scena, la nuova serie di RaiPlay che lo vede protagonista nei panni di un divertente regista di un’Accademia di spettacolo.

Panariello annuncerà anche le nuove date della sua tournée teatrale E se domani.

Iva Zanicchi, con il suo libro autobiografico Quel profumo di brodo caldo, un viaggio tra ricordi e sapori legati alle ricette delle sue nonne.

Riccardo Cocciante con alcuni protagonisti della sua celebre opera Notre-Dame de Paris, per regalare al pubblico brani come Il tempo delle cattedrali e Ali in gabbia, occhi selvaggi.

Roberto Vecchioni, che presenterà il libro-cofanetto L’orso bianco era nero e interpreterà il brano Parola, accompagnato dal suo chitarrista.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno affronteranno il tema delle dipendenze digitali insieme a Giorgio Perinetti, autore del libro Quello che non ho visto arrivare, e alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi.

Non mancheranno leggerezza e divertimento con Teo Mammucari con il gioco Il Musichiere e il gioco telefonico La cassaforte di Domenica In.

Enzo Miccio si collegherà dalla suggestiva via San Gregorio Armeno di Napoli, famosa nel mondo per le sue botteghe artigiane di presepi.