Domenica In – Il 21 dicembre tra gli ospiti i Ricchi e Poveri, Mario Biondi, Ornella Muti

Su Rai1 domenica 21 dicembre 2025 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Gli ospiti

I Ricchi e Poveri racconteranno il successo internazionale e si esibiranno sulle note di due brani molti amati del loro repertorio, ‘Ma non tutta la vita’ e ‘Il Natale degli Angeli’.

Mario Biondi emozionerà il pubblico con un classico di Natale: ‘White Christmas’.

Ornella Muti, in dialogo con Mara Venier, si racconterà tra carriera e vita privata, a partire dal suo libro autobiografico ‘Questa non è Ornella Muti’.

In studio la coppia vincitrice della 20^ edizione di ‘Ballando con le Stelle’, Andrea Delogu e Nikita Perotti, per raccontare le prime emozioni dopo la vittoria.

Le attrici Marina Marchione e Noemi Esposito presenteranno il film ‘Tutte insieme all’Abbazia’.

Luca Cordero di Montezemolo illustrerà i tanti e importanti progressi compiuti nella ricerca dalla Fondazione Telethon.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno parleranno del significato del Presepe insieme ad Aldo Cazzullo, autore del libro ‘Francesco’, e a monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi. In studio un bellissimo presepe napoletano realizzato dall’artista Genny Di Virgilio.

Teo Mammucari sarà protagonista del gioco ‘Il Musichiere’ e del gioco telefonico ‘La cassaforte di Domenica In’.

Enzo Miccio darà consigli su come preparare una splendida tavola di Natale. Con lui anche lo chef Gianpaolo Fava, con alcuni piatti tipici del pranzo del 25 dicembre.

