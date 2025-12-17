HomeTelevisione“Dream Scenario”, film su Rai4
“Dream Scenario”, film su Rai4

Dream Scenario

Rai4 mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 21.19 propone il film di Kristoffer Borgli dal titolo “Dream Scenario”, con Nicolas Cage.

Dream Scenario – la trama

Paul Matthews (Nicolas Cage), professore universitario e padre di famiglia, trova la sua vita stravolta quando inizia ad apparire in sogno a milioni di perfetti sconosciuti.

La strana circostanza fa immediatamente di Paul una star dei media, l’uomo che tutti conoscono senza che nessuno effettivamente sappia chi sia.

Quando, però, quei sogni in cui appare si trasformano in incubi, le cose cambiano…

Nel cast Nicolas Cage, Lily Bird, Julianne Nicholson, Jessica Clement, Star Slade, David Klein, Kaleb Horn, Liz Adjei, Paula Boudreau, Marnie McPhail Diamond, Noah Lamanna, Tim Meadows.

