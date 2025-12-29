“Father Stu”, film su Rai5

Su Rai5 lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 21.23 va in onda il film di Rosalind Ross dal titolo “Father Stu”.
Il film è ispirato alla storia di Stuart “Stu” Long.
Father Stu – La trama
Stuart “Stu” Long è un aspirante pugile, che vive una situazione familiare molto complicata.
Per Stuart il riscatto nel pugilato non arriva, si frattura la mascella, e prova così a darsi al cinema.
Un incidente in moto lo riduce in fin di vita. Sopravvissuto per miracolo, in cerca della sua autentica vocazione, pensa di darsi al sacerdozio.
Nel cast Mark Wahlberg, Mel Gibson, Annet Mahendru, Jacki Weaver, Teresa Ruiz.