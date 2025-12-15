“Green Book”, film su Rai5 – La trama

Su Rai5, lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 21.23, il film diretto da Peter Farrelly “Green Book”, con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini.
Green Book – La trama
Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, il buttafuori italoamericano Tony Lip deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia.
Accetta di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide si seguirlo in tour nel Sud degli Stati Uniti.
Nonostante le differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si instaura una forte amicizia.
Nel cast Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, Dimiter D. Marinov, P.J. Byrne, Don Stark, Brian Stepanek, Iqbal Theba, Tom Virtue, Nick Vallelonga, Joe Cortese, Jenna Laurenzo, Paul Sloan, Anthony Mangano, David Kallaway, David An, Craig Difrancia.