“Hachiko. Il tuo migliore amico”, film su Rete4

Mercoledì 24 dicembre 2025 in prima serata su Rete4 va in onda il film di Lasse Hallström dal titolo “Hachiko. Il tuo migliore amico“, con Richard Gere.

Hachiko. Il tuo migliore amico – La trama

Hachi è un cane di razza akita che ogni giorno accompagna il suo padrone, il professor Parker, alla stazione e lo aspetta fino al suo ritorno.

Un giorno questa routine viene improvvisamente interrotta dalla morte dell’uomo.

Per i dieci anni successivi, Hachi continuerà a recarsi tutti i giorni in stazione in attesa del ritorno del suo padrone e la sua storia diventerà nota in tutto il paese attirando anche l’attenzione dei media.

Nel cast Richard Gere, Joan Allen, Cary-Hiroyuki Tagawa, Sarah Roemer, Jason Alexander.

