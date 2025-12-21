HomeTelevisione“Il pataffio”, film su Rai Storia - La trama
“Il pataffio”, film su Rai Storia – La trama

Il pataffio

Su Rai Storia, per il ciclo “Binario cinema”, domenica 21 dicembre 2025 alle ore 21.10 va in onda il film di Francesco Lagi dal titolo “Il pataffio”.

Il pataffio – La trama

La carovana del Marconte Berlocchio, che ha ereditato il titolo sposando Bernarda, arriva al suo nuovo feudo, ma trova il castello in rovina e nessuna autorità, solo paesani affamati.

Con il consigliere Belcapo, un frate cappuccino e pochi soldati, Berlocchio cercherà di affermarsi come nobile.

Nel cast Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Viviana Cangiano, Giovanni Ludeno, Vincenzo Nemolato, Daria Deflorian, Alessandro Gassmann, Valerio Mastandrea.

