“Il pataffio”, film su Rai Storia – La trama

Su Rai Storia, per il ciclo “Binario cinema”, domenica 21 dicembre 2025 alle ore 21.10 va in onda il film di Francesco Lagi dal titolo “Il pataffio”.
Il pataffio – La trama
La carovana del Marconte Berlocchio, che ha ereditato il titolo sposando Bernarda, arriva al suo nuovo feudo, ma trova il castello in rovina e nessuna autorità, solo paesani affamati.
Con il consigliere Belcapo, un frate cappuccino e pochi soldati, Berlocchio cercherà di affermarsi come nobile.
Nel cast Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Viviana Cangiano, Giovanni Ludeno, Vincenzo Nemolato, Daria Deflorian, Alessandro Gassmann, Valerio Mastandrea.