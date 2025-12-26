“Il primo Natale”, film con Ficarra e Picone – Canale 5

Venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 22.00 su Canale 5 il film diretto da Salvo Ficarra e Valentino Picone dal titolo “Il primo Natale“.
Il primo Natale – La trama
Padre Valentino (Valentino Picone) è un prete affascinato dalla potenza iconica del presepe, mentre Salvo (Salvo Ficarra) è un ladro di arte sacra, ateo convinto.
Due mondi, i loro, molto lontani ma che stanno per incontrarsi o meglio per scontrarsi, proprio alla vigilia delle festività natalizie.
Salvo e Valentino, attraverso un incredibile viaggio nel tempo, si ritrovano nella Palestina dell’anno zero, pochi giorni prima della nascita di Gesù…
Nel cast Salvo Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia, Giovanna Marchetti.