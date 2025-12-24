“Il Volo – Incanto di Natale” – Canale 5

Mercoledì 24 dicembre 2025 in prima serata su Canale 5 il concerto “Il Volo – Incanto di Natale”.

Il trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, sul palco dell’Arena 8888 di Sofia, incanta il pubblico con uno spettacolo emozionante.

I tre artisti de “Il Volo“, accompagnati da orchestra e coro, propongono i tradizionali brani natalizi, come Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad, insieme ai loro grandi classici che li hanno resi celebri e amati in tutto il mondo.