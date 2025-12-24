HomeTelevisione“Il Volo - Incanto di Natale” - Concerto su Canale 5
Televisione

“Il Volo – Incanto di Natale” – Concerto su Canale 5

Redazione
di Redazione
Il Volo - Incanto di Natale

Mercoledì 24 dicembre 2025 in prima serata su Canale 5 il concerto “Il Volo – Incanto di Natale”.

Il trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, sul palco dell’Arena 8888 di Sofia, incanta il pubblico con uno spettacolo emozionante.

I tre artisti de “Il Volo“, accompagnati da orchestra e coro, propongono i tradizionali brani natalizi, come Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad, insieme ai loro grandi classici che li hanno resi celebri e amati in tutto il mondo.

MOSTRE

“Presentazione di Gesù al Tempio” di Donato de’ Bardi a Palazzo Spinola di Genova

Intorno alla figura di Donato de’ Bardi aleggia ancora un fitto mistero. Decisamente esiguo è infatti il numero dei dipinti che gli vengono attribuiti,...
Read more

I libri pop-up di Vojtěch Kubašta in mostra a Chiavari

“Kubašta! – I libri animati di Vojtěch Kubašta nella collezione della Società Economica di Chiavari”
Read more

Botticelli a Pisa. Due opere dal Museo Jacquemart-André di Parigi

'Botticelli a Pisa. Due opere dal museo Jacquemart - Andrè di Parigi'
Read more

“Lee Miller. Opere 1930-1955”, mostra a Torino – Recensione

Era una donna fragile e al tempo stesso forte, libera e bellissima (i suoi autoritratti, in particolare quelli della prima stagione parigina, ci restituiscono...
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025