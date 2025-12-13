HomeTelevisioneIl Volo, “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo” - Canale 5
Il Volo, "Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo" – Canale 5

Il Volo

Su Canale 5 sabato 13 dicembre 2025, in prima serata, viene riproposta la prima delle tre serate dello show evento de Il VoloTutti per Uno – Viaggio nel Tempo”, con la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sul palco sono accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti.

I tre artisti si esibiscono da solisti, in gruppo e con gli ospiti con i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche con cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porta a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre e dei loro ospiti.

Tanti gli ospiti d’eccezione della prima puntata: Fiorella Mannoia, Placido Domingo, Gigi D’Alessio, Gaia, Massimo Ranieri, Malika Ayane, Giorgio Panariello, Eros Ramazzotti.

