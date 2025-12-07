HomeTelevisioneImprovvisamente a Natale mi sposo, film su Rai2 - Trama e cast
Improvvisamente a Natale mi sposo, film su Rai2 – Trama e cast

Improvvisamente a Natale mi sposo

Su Rai2 domenica 7 dicembre 2025 alle ore 21.00 va in onda il film di Francesco Patierno dal titolo “Improvvisamente a Natale mi sposo“, con Diego Abatantuono.

Improvvisamente a Natale mi sposo – La trama

Mancano pochi giorni a Natale e, come ogni anno, la famiglia di Lorenzo (Diego Abatantuono) converge verso il suo albergo per le vacanze natalizie.

Lorenzo li ha avvisati che non possono mancare per niente al mondo, visto che ha un annuncio importante da fare: si sposerà!

La notizia lascia tutti senza parole ma la più sconvolta è Alberta (Violante Placido), che non vuole proprio accettare la novità. Anzi, si convince che Serena (Carol Alt), la promessa sposa dal passato misterioso, sia una sorta di cacciatrice di dote.

Da qui ha inizio una girandola di situazioni esilaranti, tra scoperte e inattese rivelazioni, che porteranno a piccoli e grandi colpi di scena.

Il cast

Nel cast Diego Abatantuono, Nino Frassica, Michele Foresta, Violante Placido, Primo Reggiani, Elio, Carol Alt, Paolo Hendel, Nini Salerno, Sergio Bustric, Valentina Filippeschi, Federico Di Scola, Dedalo Saudino, Edoardo Miulli, Karen Piana, Namite Selvaggi, Niccolò Miscusi.

