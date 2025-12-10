“Interstellar”, film su Italia 1

Su Italia 1 mercoledì 10 dicembre 2025 in prima serata va in onda il film diretto da Christopher Nolan dal titolo “Interstellar“, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine.
Il film nel 2015 ha vinto il premio Oscar per i “migliori effetti speciali“.
Interstellar – La trama
Quando il nostro tempo sulla Terra sta per finire, una squadra di esploratori intraprende la missione più importante della storia dell’umanità: un viaggio nella galassia per scoprire se gli uomini potranno avere un futuro tra le stelle.
Gli esperti si muovono nello spazio attraverso un wormhole, cioè un cunicolo spazio-temporale situato su precise coordinate geografiche che permette di muoversi più agevolmente da un pianeta all’altro.
Il cast
Nel cast Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Irwin, Ellen Burstyn, John Lithgow, Michael Caine, Casey Affleck, Wes Bentley, Mackenzie Foy, Topher Grace, David Gyasi.