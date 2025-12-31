L’Anno che verrà – Rai1 – Gli ospiti

Da Catanzaro il 31 dicembre 2025, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, andrà in onda su Rai1 “L’Anno che verrà”, lo show che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno.

Sarà, dunque, la Calabria con le sue ricchezze naturalistiche, artistiche, paesaggistiche e le sue tradizioni a fare da sfondo allo spettacolo condotto da Marco Liorni.

A guidare i telespettatori alla scoperta delle località più suggestive della Regione sarà una testimonial d’eccezione, una cantautrice raffinata in veste di conduttrice, Nina Zilli, che si è lasciata coinvolgere dalle bellezze della Calabria e che sarà presente sul palco per eseguire alcuni dei suoi brani di successo.

Gli ospiti

Tanti gli artisti che daranno vita a una serata unica: Serena Brancale, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Sal da Vinci, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Patty Pravo, Clementino, Nino Frassica e Los Plaggers Band con Gigi Rock, Nina Zilli, Neri per Caso, Settembre, Samurai Jay, Cecilia Gayle, Cugini di Campagna, Ice Mc, Ivan Cattaneo, Gazebo, Rosanna Fratello, Antonino, e altri ancora.

La big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato.

Lo spettacolo sarà animato anche da un vivace corpo di ballo che renderà ancora più suggestiva ed emozionante l’atmosfera.

Anche per questa edizione, “L’Anno che verrà” sarà fruibile in diretta streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica su Rai Radio1.