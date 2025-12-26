HomeTelevisione"La bella e la bestia" su Rai2
“La bella e la bestia” su Rai2

La bella e la bestia

Su Rai2, venerdì 26 dicembre 2025 in prima serata, il film diretto da Bill condon “La Bella e la Bestia“, con Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Kline, Luke Evans, Emma Thompson, Stanley Tucci, Ian McKellen, Ewan McGregor.

La Bella e la Bestia – La trama

Belle è la ragazza più affascinante del suo villaggio: brilla per bellezza e per intelligenza e rifiuta la corte del suo compaesano Gaston.

Il papà di Belle, smarritosi nel bosco al ritorno da un suo viaggio, troverà rifugio in un misterioso castello, apparentemente disabitato.

Nel giardino l’uomo coglie una rosa, che aveva promesso alla figlia, e incappa nell’ira della Bestia, un principe vittima di un incantesimo: per punirlo della sua superbia, una fata lo aveva trasformato anni prima in una creatura mostruosa.

Il papà di Belle viene imprigionato e la ragazza, partita per cercarlo, una volta arrivata al castello si offre di prendere il posto del padre.

Resterà lì con la Bestia, portando grazia e luce fra le pietre del maniero e creando la possibilità di rompere l’incantesimo.

