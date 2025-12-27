HomeTelevisione"La città ideale", il nuovo programma condotto da Massimiliano Ossini - Rai3
Televisione

“La città ideale”, il nuovo programma condotto da Massimiliano Ossini – Rai3

La città ideale” è il nuovo programma di Rai Cultura in onda da sabato 27 dicembre 2025 in prima serata su Rai3, con la conduzione di Massimiliano Ossini.

Ossini, insieme a ospiti come Alberto Angela, il maestro Nicola Piovani, il professor Silvio Garattini e l’attore Giuseppe Zeno, apre un confronto per osservare, commentare e analizzare gli elementi fondamentali che possono definire una città ideale.

Nella puntata d’esordio, riflettori accesi su Singapore, la “città giardino” per eccellenza. Massimiliano Ossini guiderà gli spettatori tra i grattacieli ricoperti di verde di questa metropoli ad altissima densità che è riuscita a mettere l’ecologia al centro dello sviluppo urbano.
Dalla gestione idrica rivoluzionaria alla multiculturalità, si scoprirà il volto di una città che ha smesso di sognare il futuro e ha iniziato a costruirlo.

Insieme a Massimiliano Ossini, in questo viaggio, anche il biologo, ornitologo e divulgatore scientifico Francesco Petretti.

