HomeTelevisioneLa figura di Pietro in un monologo di Roberto Benigni - Rai1
Televisione

La figura di Pietro in un monologo di Roberto Benigni – Rai1

Redazione
di Redazione
Roberto Benigni, "Pietro - Un uomo nel vento"

Pietro – Un uomo nel vento” è il titolo del monologo di Roberto Benigni in onda mercoledì 10 dicembre 2025 in prima serata su Rai1, Rai Radio3 e RaiPlay.

Una prima mondiale e uno straordinario evento tv. Dal cuore di Città del Vaticano, Roberto Benigni racconta la vita dell’uomo al quale Gesù Cristo affidò la sua Chiesa.

“Non potreste mai immaginare cosa mi sia successo mentre preparavo questo lavoro su Pietro. Mi sono innamorato. Mi sono innamorato di Pietro. Completamente. E quanto mi sono affezionato a lui!”, dice Roberto Benigni. “Perché Pietro è proprio come noi. Lo sento così vicino! Leggendo la sua storia continuavo a pensare: ma quello sono io, avrei fatto la stessa cosa! Pietro ci somiglia profondamente. È proprio come noi. La sua umanità è l’umanità di tutti noi: si arrabbia, agisce d’impulso, sbaglia, fraintende, piange, ride, si addormenta, soffre, gioisce e si lascia commuovere… proprio come facciamo noi. Ed a lui è stato affidato il compito più grande mai dato a un essere umano: aprire o chiudere le porte del Paradiso. Incredibile!”.

Pietro – Un uomo nel vento” è una produzione “Stand by me” e “Vatican Media“, distribuita da Fremantle.

MOSTRE

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025