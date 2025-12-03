“L’altro ispettore”, la trama degli episodi della seconda serata – Rai1

Su Rai1, mercoledì 3 dicembre 2025 in prima serata, il terzo e quarto episodio della serie tv “L’altro ispettore”, con Alessio Vassallo.

La serie, liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, affronta i temi del lavoro e della cultura della sicurezza.

La regia è di Paola Randi.

Protagonista Alessio Vassallo nei panni dell’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo. Al suo fianco Cesare Bocci nel ruolo dell’amico di famiglia Alessandro, un mental coach in sedia a rotelle sopravvissuto all’incidente in cui, anni prima, ha perso la vita il padre di Domenico; Francesca Inaudi nel ruolo della PM Raffaella Pacini, ex compagna di liceo del protagonista e con la quale Mimmo si ritrova a lavorare nelle indagini dei vari casi; la piccola Angelica Tuccini nei panni della figlia Mimì.

Qui di seguito la trama dei due episodi della seconda serata.

L’altro ispettore – Il carro del vincitore – La trama

All’interno della cittadella del Carnevale di Viareggio, il proprietario di una ditta di carristi, Nino Pastrengo, viene trovato morto proprio nel suo hangar.

Si pensa dapprima ad un incidente e successivamente ad un omicidio ad opera di una ditta rivale.

A Mimmo il compito di scoprire la verità su quanto accaduto.

L’altro ispettore – Gli uomini di pietra – La trama

Viene trovato a terra senza vita un operaio della cava di marmo a Carrara. Renato è il suo nome.

Secondo quanto dice il capo-cavatore, si sarebbe sgretolato un blocco e Renato sarebbe caduto.

Ma l’ispettore Domenico Dodaro coglie un dettaglio di non poca importanza. Infatti, si accorge che i capelli di Renato sono bagnati. Ciò fa pensare che la morte dell’operaio sia avvenuta in un altro luogo e che il corpo sia stato spostato successivamente.

Dall’indagine dovrà emergere la verità.

Il cast

Nel cast Alessio Vassallo, Cesare Bocci, Francesca Inaudi, Silvia Mazzieri, Rosanna Gentili, Massimiliano Galligani, Angelica Tuccini, Matilde Bernardi, Barbara Enrichi, Kelvin Nkole, Valerio Di Domenicantonio, Chiara Cavaliere, Sergio Pierattini, Giulia Weber, Beniamino Brogi.