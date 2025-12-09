“L’altro ispettore”, la trama degli episodi dell’ultima serata – Rai1

Su Rai1, mercoledì 9 dicembre 2025 in prima serata, il quinto e sesto episodio della serie tv “L’altro ispettore”, con Alessio Vassallo.
La serie, liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, affronta i temi del lavoro e della cultura della sicurezza.
La regia è di Paola Randi.
Protagonista Alessio Vassallo nei panni dell’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo. Al suo fianco Cesare Bocci nel ruolo dell’amico di famiglia Alessandro, un mental coach in sedia a rotelle sopravvissuto all’incidente in cui, anni prima, ha perso la vita il padre di Domenico; Francesca Inaudi nel ruolo della PM Raffaella Pacini, ex compagna di liceo del protagonista e con la quale Mimmo si ritrova a lavorare nelle indagini dei vari casi; la piccola Angelica Tuccini nei panni della figlia Mimì.
Qui di seguito la trama dei due episodi della terza serata.
L’altro ispettore – Fine corsa – La trama
Serena lavora come infermiera in una clinica privata. Un giorno, mentre rientra a casa dopo il turno di notte, rimane vittima di un incidente stradale.
Sull’asfalto, però, non ci sono segni di frenata. La donna, inoltre, non ha assunto né alcol né stupefacenti.
Mimmo, allora, inizia ad indagare nell’ambiente di lavoro.
L’altro ispettore – Seconda occasione – La trama
Furino Villa e Carmelo Ricci vengono ritrovati senza vita all’interno di un silo, dove hanno inalato monossido di carbonio.
L’ispettore Dodaro nell’indagare comprende che la triste fine dei due ha radici nel passato.
Il cast
Nel cast Alessio Vassallo, Cesare Bocci, Francesca Inaudi, Silvia Mazzieri, Rosanna Gentili, Massimiliano Galligani, Angelica Tuccini, Matilde Bernardi, Barbara Enrichi, Kelvin Nkole, Valerio Di Domenicantonio, Chiara Cavaliere, Sergio Pierattini, Giulia Weber, Beniamino Brogi.