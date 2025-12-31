“Lilli e il vagabondo” – Rai2

Su Rai2 mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 21.20 il celebre classico Disney “Lilli e il vagabondo“.

Uscito nelle sale nel 1955 e diretto da Hamilton Luske, Clyde Geronimi e Wilfred Jackson, con musiche di Oliver Wallace, il film racconta l’incontro tra Lilli, raffinata cocker spaniel cresciuta in una famiglia borghese, e Biagio, cane randagio dal cuore d’oro.

Ambientata nei primi anni del Novecento, la storia intreccia romanticismo e avventura.

Celebre la cena al chiaro di luna con spaghetti e polpette condivisi, simbolo di un amore che supera le differenze sociali.