“Lo schiaccianoci e i quattro regni”, la trama e il cast del film – Rai2

Su Rai2 domenica 21 dicembre 2025 alle ore 21.00 va in onda il film Disney, diretto da Lasse Hallström e Joe Johnston, “Lo schiaccianoci e i quattro regni”.

Lo schiaccianoci e i quattro regni – La trama

Tutto ciò che Clara (Mackenzie Foy) desidera è una chiave: una chiave unica nel suo genere, in grado di aprire una scatola che contiene un dono inestimabile ricevuto dalla sua defunta madre.

Un filo d’oro, ricevuto durante l’annuale festa natalizia del suo padrino Drosselmeyer (Morgan Freeman), la conduce verso l’ambita chiave, che però scompare immediatamente in uno strano e misterioso mondo parallelo.

È qui che Clara incontra un soldato di nome Phillip (Jayden Fowora-Knight), una banda di topi e i reggenti che governano tre Regni: la Terra dei Fiocchi di Neve, la Terra dei Fiori e la Terra dei Dolci.

Clara e Phillip devono coraggiosamente avventurarsi nel minaccioso Quarto Regno, in cui vive la malvagia Madre Cicogna (Helen Mirren), per recuperare la chiave di Clara.

Nel cast Keira Knightley, Mackenzie Foy, Misty Copeland, Helen Mirren, Morgan Freeman, Eugeni Derbez, Matthew Macfadyen, Richard E. Grant, Sergei Polunin, Jayden Fowora-Knight, Omid Djalili, Jack Whitehall, Meera Syal, Ellie Bamber.

