“Love Again”, un film con Céline Dion – Rai1

Su Rai1 lunedì 22 dicembre 2025 in prima serata va in onda il film di James C. Strouse dal titolo “Love Again”.

Love Again – La trama

Mira Ray è un’illustratrice di libri per bambini che ha da poco perso il fidanzato.

La ragazza non riesce però a smettere di mandargli messaggi, senza sapere che il suo numero di telefono è stato poco dopo assegnato a Rob Burns, giornalista, che resta rapito dalla sincerità di quelle confessioni.

Quando a Rob viene commissionato di scrivere un profilo sulla star Céline Dion (che interpreta sé stessa), la convince a farsi aiutare per capire come incontrare Mira di persona…

Nel cast Priyanka Chopra, Sam Heughan, Céline Dion, Sofia Barclay, Russell Tovey, Lydia West, Steve Oram.