“Love Again”, un film con Céline Dion – Rai1

Love Again

Su Rai1 lunedì 22 dicembre 2025 in prima serata va in onda il film di James C. Strouse dal titolo “Love Again”.

Love Again – La trama

Mira Ray è un’illustratrice di libri per bambini che ha da poco perso il fidanzato.
La ragazza non riesce però a smettere di mandargli messaggi, senza sapere che il suo numero di telefono è stato poco dopo assegnato a Rob Burns, giornalista, che resta rapito dalla sincerità di quelle confessioni.

Quando a Rob viene commissionato di scrivere un profilo sulla star Céline Dion (che interpreta sé stessa), la convince a farsi aiutare per capire come incontrare Mira di persona…

Nel cast Priyanka Chopra, Sam Heughan, Céline Dion, Sofia Barclay, Russell Tovey, Lydia West, Steve Oram.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

