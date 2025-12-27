“Mai scherzare con le stelle!”, film su Rai Premium – La trama

Su Rai Premium, sabato 27 dicembre 2025 in prima serata, “Mai scherzare con le stelle!“, commedia del ciclo “Purchè finisca bene”.

Mai scherzare con le stelle! – La trama

Ines è una giovane psicologa con un lavoro temporaneo da netturbina e la passione per gli oroscopi. Alfredo è un ricercatore d’Ingegneria che sta mettendo a punto un robot in grado di intercettare gusti e desideri umani. Abitano nello stesso condominio e a farli incontrare, o meglio scontrare, è un tubo rotto in casa di Ines, la cui perdita d’acqua rischia di compromettere il robot di Alfredo.

Fra i due è guerra aperta, ma l’arrivo inaspettato dei genitori di Ines la costringe a rifugiarsi proprio a casa dell’ingegnere, che viene scambiato per il fidanzato con il quale convive.

La coabitazione forzata si rivela all’inizio disastrosa.

Intanto nell’Università dove Alfredo lavora un’importante corporation cinese è interessata a finanziare il progetto del robot mettendo a disposizione dei sensori di ultima generazione che vengono assegnati ad Erika, ricercatrice dello stesso team di Alfredo.

Nel frattempo, Ines ha conosciuto sul lavoro Rosalyn, e le due sono diventate molto amiche. È proprio Rosalyn a proporle di rubare i sensori per aiutare Alfredo. Il furto va a segno, ma le due netturbine non si accorgono di essere state viste e filmate da Erika.

Intanto il rapporto tra Ines e Alfredo sta cambiando. È così che Ines, senza rivelarsi come autrice di un oroscopo radiofonico, un po’ per gioco e un po’ per sfida, incomincia a modificare l’oroscopo del segno di Alfredo influenzando le sue decisioni…

Nel cast Alessandro Roia, Pilar Fogliati, Carlotta Natoli, Emanuela Grimalda, Fiorenza Pieri, Adriano Pantaleo, Maurizio Fanin, Ariella Reggio.