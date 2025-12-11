“Medea” di Cherubini con la regia di Mario Martone su Rai5

Rai Cultura propone giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 21.22 su Rai5 l’opera in tre atti “Medea” di Luigi Cherubini, che ha inaugurato la Stagione d’Opera 2025/26 del Teatro di San Carlo di Napoli.

Sul podio il Maestro Riccardo Frizza.

La regia è di Mario Martone.

Le scene sono di Carmine Guarino, i costumi di Daniela Ciancio, le luci di Pasquale Mari. La coreografia è di Daniela Schiavone. Video di Alessandro Papa.

Scritta su libretto di François-Benoît Hoffmann e rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1797, l’opera è proposta nella versione italiana di Carlo Zangarini, in una nuova produzione del Teatro San Carlo, con la regia di Mario Martone, che scrive una nuova pagina nella storia del Lirico di Napoli: è la prima volta che Medea va in scena su questo palcoscenico.

Medea – Personaggi e interpreti

Medea: Sondra Radvanovsky;

Giasone: Francesco Demuro;

Creonte: Giorgi Manoshvili;

Glauce: Désirée Giove;

Un Capo della guardia del re: Giacomo Mercaldo;

Néris: Anita Rachvelishvili;

Due ancelle di Glauce: Maria Knihnytska, Anastasiia Sagaidak.

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo.

Maestro del Coro Fabrizio Cassi.