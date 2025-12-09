“Moonfall”, film su Rai2 – Trama e cast

Su Rai2 martedì 9 dicembre 2025 alle ore 21.20 va in onda il film di Roland Emmerich dal titolo “Moonfall”.

Moonfall – La trama

La Luna, spinta da una forza misteriosa, viene sbalzata fuori dalla sua orbita per dirigersi in rotta di collisione con la Terra.

A poche settimane dall’impatto fatale che annienterà il mondo, l’ex astronauta e dirigente NASA Jocinda ‘Jo’ Fowler ha un’idea per salvare il pianeta. Tuttavia, nessuno le crede, a parte Brian Harper, un uomo che appartiene al suo passato, e un simpatico complottista di nome K.C. Houseman.

I tre si lanceranno in una disperata missione spaziale per cercare di scoprire l’incredibile segreto che riguarda l’unico satellite “naturale” della Terra.

Il cast

Nel cast Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu, Donald Sutherland.