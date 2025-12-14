HomeTelevisioneNatale da chef, film con Massimo Boldi - Cine34
Natale da chef, film con Massimo Boldi – Cine34

Natale da chef

Su Cine34 domenica 14 dicembre 2025 alle ore 21:00 va in onda il film di Neri Parenti dal titolo “Natale da chef“, con Massimo Boldi.

La trama

Gualtiero Saporito è convinto di essere un grande chef, ma in realtà, con i suoi mix di ingredienti, realizza solo pietanze immangiabili.

Gualtiero però non demorde e insiste a proporre la sua cucina in ogni occasione, ricevendo solo insulti e porte in faccia.
Ma la sua tenacia, un giorno, viene premiata. Sarà il Natale alle porte?

Furio Galli, proprietario di una famosissima ditta di catering, gli offre, infatti, il posto di capo cuoco nella brigata che parteciperà alla gara d’appalto indetta per il prossimo G7.

Cosa succederà?

Il cast

Insieme a Massimo Boldi, nel cast Biagio Izzo, Dario Bandiera, Enzo Salvi, Paolo Conticini, Fabrizio Buompastore, Rocío Muñoz Morales, Francesca Chillemi.

