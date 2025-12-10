“Nino Benvenuti, una leggenda italiana” – Rai5

Su Rai5 mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 15.55 va in onda il documentario di Tommaso Cennamo “Nino Benvenuti, una leggenda italiana”.
La storia di un ragazzo che ogni giorno pedalava per chilometri da Isola, cittadina Istriana, per raggiungere l’Accademia Pugilistica Triestina ed apprendere tutti i segreti della boxe.
Il documentario, attraverso le testimonianze di amici e sportivi e filmati di repertorio, racconta la sua storia pugilistica, la sua vita ricca di successi, ma anche di difficoltà, i suoi valori, il senso dell’amicizia verso i suoi avversari, la sua lealtà sportiva.