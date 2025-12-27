HomeTelevisione“Non così vicino”, un film con Tom Hanks - Rai Movie
“Non così vicino”, un film con Tom Hanks – Rai Movie

Non così vicino

Su Rai Movie sabato 27 dicembre 2025 alle ore 23.00 va in onda il film di Marc Forster dal titolo “Non così vicino”, con Tom Hanks.

Il film è tratto dal romanzo “L’uomo che metteva in ordine il mondo” di Fredrik Backman.

Non così vicino – La trama

Otto Anderson è un uomo solitario e disilluso che ha perso il gusto per la vita dopo essere rimasto vedovo della moglie Sonya.

Preciso, inflessibile e poco incline ai sentimenti, Otto trascorre le sue giornate seguendo routine immutabili, fino a quando l’arrivo dei nuovi vicini, una coppia con due figlie, rompe il silenzio che si è costruito attorno.

Marisol, la nuova vicina, è energica e determinata, e scorge dietro la sua ruvidità un’umanità fragile che chiede solo di essere ascoltata. Nasce così una bizzarra amicizia che gli rivoluzionerà la vita.

Nel cast Tom Hanks, Truman Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Cameron Britton, Juanita Jennings.

