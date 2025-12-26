HomeTelevisione"Papà scatenato", film con Robert De Niro - Rai3
“Papà scatenato”, film con Robert De Niro – Rai3

Papà scatenato

Su Rai3 venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 21.25, va in onda il film di Laura Terruso dal titolo “Papà scatenato”, con Robert De Niro.

Papà scatenato – La trama

Sebastian proviene da una famiglia di origini italiane ed è intenzionato a fare la proposta di matrimonio alla fidanzata americana Ellie.

Appresa la notizia, Salvo, il papà di Sebastian emigrato negli Stati Uniti diversi decenni prima, il quale tiene fortemente a rispettare le tradizioni, vuole a tutti i costi incontrare i genitori di Ellie.

Viene così organizzato un weekend, che risulterà insolito.

Nel cast ​​​Robert De Niro, Sebastian Maniscalco, Leslie Bibb, Anders Holm, David Rasche, Brett Dier, Kim Cattrall.

