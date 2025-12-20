HomeTelevisioneParker, un film su Rai4 - La trama
Parker, un film su Rai4 – La trama

Parker

Parker è il titolo del film diretto da Taylor Hackford e tratto dal romanzo Flashfire di Donald E. Westlake, con Jason Statham e Jennifer Lopez.
Il film va in onda su Rai4 sabato 20 dicembre 2025 alle ore 23.30.

Parker – La trama

Audace, meticoloso e spietato, Parker è un esperto di pianificazione e di esecuzione di furti apparentemente impossibili. Ai suoi collaboratori chiede assoluta lealtà e preciso rispetto dei piani.

Ma quando la sua ultima rapina ha risvolti mortali a causa della disattenzione di un membro della squadra, Parker rifiuta di unirsi al boss Melander e alla sua banda per il loro prossimo grande colpo.

Non disposti ad accettare un “no”, i criminali aggrediscono Parker, lasciandolo apparentemente morto sul ciglio di una strada deserta.

Sopravvissuto all’aggressione e deciso a vendicarsi contro gli uomini che lo hanno tradito, Parker si mette sulle tracce della banda fino a giungere a Palm Beach.

Fingendosi un ricco texano alla ricerca di una casa, incontra Leslie, un’agente immobiliare dotata di una conoscenza enciclopedica della zona.

Con il suo aiuto, scopre il piano del gruppo di fuggire con più di 50 milioni di dollari in gioielli ed elabora uno stratagemma per beffare la banda e portare a compimento la sua vendetta.

Ma Parker con il suo piano di vendetta ha fatto arrabbiare i soci della banda a Chicago, e diventa il bersaglio di un gruppo di killer spietati. Quindi prima di tutto dovrà sopravvivere.

Nel cast Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis, Nick Nolte, Clifton Collins Jr., Micah Hauptman, Wendell Pierce, Emma Booth, Patti LuPone.

