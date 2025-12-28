“Poly”, film su Rai Movie – La trama

Su Rai Movie domenica 28 dicembre 2025 alle ore 21.10 il film di Nicolas Vanier dal titolo “Poly“.
Il film è un adattamento dell’omonimo romanzo di Cécile Aubry, l’autrice di “Belle & Sebastien”.
Poly – La trama
Cécile ha dieci anni e con la madre si trasferisce nel Sud della Francia, dove stenta a instaurare nuove amicizie.
Un circo equestre si ferma nel loro paese e la bambina scopre che Poly, un pony, viene maltrattato.
Cécile riesce a liberare il cavallino e scappano insieme, inseguiti dal direttore del circo.
Sarà un viaggio ricco di scoperte e la nascita di un’amicizia straordinaria fra la ragazzina e il pony.
Nel cast Elisa de Lambert, François Cluzet, Julie Gayet, Patrick Timsit, Orian Castano.