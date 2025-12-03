“Riabbracciare Parigi”, film su Rai Movie – La trama

Su Rai Movie mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 21.10 va in onda il film di Alice Winocour “Riabbracciare Parigi“.

Riabbracciare Parigi – La trama

Durante una cena al ristorante il marito di Mia, che è un medico, viene chiamato con urgenza al lavoro.

Mia, rincasando, viene sorpresa da un acquazzone e si ferma in un bar. Ma, un gruppo di attentatori irrompe nel locale e compie una strage.

Mia dovrà confrontarsi con un trauma che finisce per compromettere il suo rapporto con gli altri e con sé stessa.

Decide, allora, di cercare gli altri sopravvissuti alla strage e confrontarsi con loro.

Nel cast Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin, Maya Sansa, Amadou Mbow, Nastya Golubeva.