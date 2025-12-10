Roberto Benigni in un monologo racconta Pietro – Rai1

“Pietro – Un uomo nel vento” è il titolo del monologo di Roberto Benigni in onda mercoledì 10 dicembre 2025 in prima serata su Rai1, Rai Radio3 e RaiPlay.

Una prima mondiale e uno straordinario evento tv. Dal cuore di Città del Vaticano, Roberto Benigni racconta la vita dell’uomo al quale Gesù Cristo affidò la sua Chiesa.

“Non potreste mai immaginare cosa mi sia successo mentre preparavo questo lavoro su Pietro. Mi sono innamorato. Mi sono innamorato di Pietro. Completamente. E quanto mi sono affezionato a lui!”, dice Roberto Benigni. “Perché Pietro è proprio come noi. Lo sento così vicino! Leggendo la sua storia continuavo a pensare: ma quello sono io, avrei fatto la stessa cosa! Pietro ci somiglia profondamente. È proprio come noi. La sua umanità è l’umanità di tutti noi: si arrabbia, agisce d’impulso, sbaglia, fraintende, piange, ride, si addormenta, soffre, gioisce e si lascia commuovere… proprio come facciamo noi. Ed a lui è stato affidato il compito più grande mai dato a un essere umano: aprire o chiudere le porte del Paradiso. Incredibile!”.

“Pietro – Un uomo nel vento” è una produzione “Stand by me” e “Vatican Media“, distribuita da Fremantle.