“Sal Da Vinci – Stasera… che sera!”, concerto su Canale 5 – Gli ospiti

Sal Da Vinci

Su Canale 5, mercoledì 17 dicembre 2025 in prima serata, va in onda “Sal Da Vinci – Stasera… che sera!”, il grande concerto evento di Sal Da Vinci.

Una festa per i suoi oltre quarant’anni di carriera – tra teatro, concerti e tv – e un grande omaggio alla città di Napoli.

Una serata speciale per celebrare l’artista partenopeo che, per l’occasione, sale sul palco di un luogo simbolo del capoluogo campano: Piazza del Plebiscito.

Insieme a Sal Da Vinci ospiti eccezionali. Tra questi Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis, Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci e tante altre sorprese.

Ad arricchire lo show, un’orchestra di 45 elementi diretta dal Maestro Adriano Pennino e un corpo di ballo con coreografie firmate da Ilir Shaqiri.

