HomeTelevisione"Se mi lasci non vale", film su Cine34 - La trama e...
Televisione

“Se mi lasci non vale”, film su Cine34 – La trama e il cast

Redazione
di Redazione
Se mi lasci non vale

Su Cine34 martedì 16 dicembre 2025 in prima serata va in onda il film di Vincenzo Salemme dal titolo “Se mi lasci non vale“.

Se mi lasci non vale – La trama

Vincenzo e Paolo sono accomunati dallo stesso triste destino: entrambi sono stati lasciati dalle proprie compagne.

Una sera, i due si incontrano per caso in un locale, si riconoscono l’uno nel dolore dell’altro e fanno subito amicizia. Tuttavia le delusioni amorose continuano a bruciare come il primo giorno.

I due, allora, escogitano un piano per infliggere alle loro ex la stessa sofferenza subita. Ciascuno di loro dovrà avvicinare la ex dell’altro, conquistarla facendo leva sugli interessi e i punti deboli rivelati dall’amico, farla innamorare perdutamente e poi lasciarla.

È così che Paolo dovrà fingersi un vegano convinto per avvicinare Sara, la ex di Vincenzo, mentre quest’ultimo dovrà calarsi nei panni di un ricco magnate, per colpire al cuore Federica, la ex di Paolo che sembra interessata solo al potere e al denaro.

Per aiutarli nell’impresa fa il suo ingresso in scena Alberto, un teatrante sui generis ingaggiato per fingersi l’autista, con tanto di divisa ufficiale, e rendere più verosimile l’interpretazione di Vincenzo.

Nel cast Vincenzo Salemme, Paolo Calabresi, Serena Autieri, Tosca D’Aquino, Carlo Buccirosso, Carlo Giuffrè.

MOSTRE

I libri pop-up di Vojtěch Kubašta in mostra a Chiavari

“Kubašta! – I libri animati di Vojtěch Kubašta nella collezione della Società Economica di Chiavari”
Read more

Botticelli a Pisa. Due opere dal Museo Jacquemart-André di Parigi

'Botticelli a Pisa. Due opere dal museo Jacquemart - Andrè di Parigi'
Read more

“Lee Miller. Opere 1930-1955”, mostra a Torino – Recensione

Era una donna fragile e al tempo stesso forte, libera e bellissima (i suoi autoritratti, in particolare quelli della prima stagione parigina, ci restituiscono...
Read more

Roma | “Impressionismo e oltre” – Al Museo dell’Ara Pacis in mostra capolavori dal Detroit Institute of Arts

“Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts”
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025