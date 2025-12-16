“Se mi lasci non vale”, film su Cine34 – La trama e il cast

Su Cine34 martedì 16 dicembre 2025 in prima serata va in onda il film di Vincenzo Salemme dal titolo “Se mi lasci non vale“.

Se mi lasci non vale – La trama

Vincenzo e Paolo sono accomunati dallo stesso triste destino: entrambi sono stati lasciati dalle proprie compagne.

Una sera, i due si incontrano per caso in un locale, si riconoscono l’uno nel dolore dell’altro e fanno subito amicizia. Tuttavia le delusioni amorose continuano a bruciare come il primo giorno.

I due, allora, escogitano un piano per infliggere alle loro ex la stessa sofferenza subita. Ciascuno di loro dovrà avvicinare la ex dell’altro, conquistarla facendo leva sugli interessi e i punti deboli rivelati dall’amico, farla innamorare perdutamente e poi lasciarla.

È così che Paolo dovrà fingersi un vegano convinto per avvicinare Sara, la ex di Vincenzo, mentre quest’ultimo dovrà calarsi nei panni di un ricco magnate, per colpire al cuore Federica, la ex di Paolo che sembra interessata solo al potere e al denaro.

Per aiutarli nell’impresa fa il suo ingresso in scena Alberto, un teatrante sui generis ingaggiato per fingersi l’autista, con tanto di divisa ufficiale, e rendere più verosimile l’interpretazione di Vincenzo.

Nel cast Vincenzo Salemme, Paolo Calabresi, Serena Autieri, Tosca D’Aquino, Carlo Buccirosso, Carlo Giuffrè.