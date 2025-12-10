“Smetto quando voglio – Ad Honorem”, film su Rai2

“Smetto quando voglio – Ad Honorem” è il titolo del film di Sydney Sibilia in onda su Rai2 mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 23.25.

Smetto quando voglio – Ad Honorem – La trama

Pietro Zinni è in carcere e con lui tutta la banda. Ma non possono rimanerci a lungo perché in giro c’è Walter Mercurio che è pronto a fare una strage e solo le migliori menti in circolazione possono fermarlo.

Ma chi è Walter Mercurio? Cosa nasconde? Qual è il suo piano?

I componenti della banda si riuniscono per affrontare il cattivo più cattivo di sempre. Ma non possono farcela da soli, stavolta avranno bisogno dell’aiuto del nemico storico, Murena.

Con lui dovranno evadere da Rebibbia per anticipare le mosse di Mercurio, cercando di capire come neutralizzare l’attacco che sta mettendo in piedi.

Il cast

Nel cast Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Rosario Lisma, Giampaolo Morelli, Peppe Barra, Greta Scarano, Luigi Lo Cascio, Valeria Solarino, Neri Marcorè.