Splendida cornice – Gli ospiti del 18 dicembre – Rai3

Su Rai3, giovedì 18 dicembre 2025 in prima serata, Geppi Cucciari torna con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Tra collegamenti e presenze in studio, tanti gli ospiti del programma: Renzo Arbore, con il suo ultimo libro “Mettetevi comodi”; Pietro Sermonti, tra i protagonisti della seconda stagione della serie “Gigolò per caso – La sex guru”; Michele Riondino, dal 25 dicembre 2025 al cinema con il film “Primavera”; Zerocalcare, autore e fumettista, con la sua nuova opera dal titolo “Il nido dei serpenti”; il giornalista e critico letterario Piero Dorfles, con il suo nuovo libro “Amblimblè”; il giovane divulgatore culturale Edoardo Prati, attualmente in tournée con lo spettacolo “Cantami d’amore”.

Non mancheranno le performance musicali, con la cantautrice Syria, protagonista di un’esibizione dal vivo, e l’attrice e cantante Silvia Annichiarico, che porterà in scena un medley speciale in omaggio a Renzo Arbore.

Spazio anche alla danza, con una performance dedicata a Josephine Baker, tratta dallo spettacolo celebrativo per il 50° anniversario della sua scomparsa, firmata dalla coreografa Erika Rombaldoni e interpretata dai ballerini Mahelys Beautes, Marco Mantovani, Luigi Turetti, Bryan Ramirez.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, l’esperto di alimentazione Alberto Grandi.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.