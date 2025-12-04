Splendida cornice – Gli ospiti del 4 dicembre – Rai3

Geppi Cucciari torna con una nuova puntata di “Splendida cornice“, in onda su Rai3 giovedì 4 dicembre 2025 in prima serata.

Tra collegamenti e presenze in studio, tanti gli ospiti del programma: Alberto Angela, autore del libro “Cesare. La conquista dell’eternità”; dal Sudan, Elena Giovanella, anestesista di Emergency; Andrea Malaguti de La Stampa e Nicolas Ballario, per la statua di Luciano Pavarotti; Benedetta Porcaroli, protagonista del film “Il rapimento di Arabella“; Francesca Inaudi, attrice della serie “L’altro ispettore“; Ottavia Piccolo, protagonista dello spettacolo teatrale “Matteotti – Anatomia di un fascismo”; Fabio Giomi, ex dipendente Pam.

Alla Lampada di Splendida Cornice l’illustratrice e fumettista Elena Mistrello.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, lo psicopedagogista Stefano Rossi, in uscita con il libro “Genitori in ansia”.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.