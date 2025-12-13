“Splendida cornice” – Su Rai5 la puntata dell’ 11 dicembre 2025

Su Rai5 sabato 13 dicembre 2025 alle ore 21.21 la replica della puntata di “Splendida cornice“, con Geppi Cucciari, andata in onda l’ 11 dicembre 2025.
Ospiti del programma: Jodie Foster, protagonista del nuovo film “Vita Privata”; il regista teatrale Davide Livermore; Fabrizio Bentivoglio, con il suo libro “Piccolo almanacco dell’attore”; Donato Carrisi,con il nuovo romanzo “La bugia dell’orchidea”; Gene Gnocchi; Lillo; Riccardo Bocca; Veronica Pivetti; Martina Carone.
Nella puntata le performance dal vivo di Carlo Centemeri, insieme al soprano Barbara Costa, al basso Giorgio Valerio, alle percussioni di Andrea Morelli, e dei danzatori della Naima Academy (Jhoele Giuffrida,Tommaso Marengo, Yegor Cangiano), che, con coreografie di Matteo Addino, si esibiscono in un medley su Casatschok, Popoff e Tetris.
Il pubblico, come sempre, è protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confrontano con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, il docente di Medicina Interna Roberto Manfredini.
Ad impreziosire la puntata non mancano la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.