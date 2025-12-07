“Sposa in rosso”, film su Rai1

Su Rai1 domenica 7 dicembre 2025, dopo la serata inaugurale della Stagione del Teatro alla Scala di Milano, va in onda il film di Gianni Costantino dal titolo “Sposa in rosso”.
Sposa in rosso – La trama
Roberta e Leòn, quarantenni precari in cerca di riscatto, inscenano un matrimonio finto in Puglia per intascare i soldi delle buste che gli invitati regalano agli sposi.
I complici sono il trasformista Giorgio, amico mentore di Leòn, e l’anticonformista Giada, zia di Roberta.
Gli ostacoli sono i familiari della sposa: la madre Lucrezia, il fratello Sauro e il padre Alberto.
Una commedia che trascina lo spettatore in un turbine di equivoci, sentimenti e colpi di scena.
Nel cast Eduardo Noriega, Sarah Felberbaum, Anna Galiena, Dino Abbrescia, Cristina Donadio, Massimo Ghini, Roberta Giarrusso.