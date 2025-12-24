HomeTelevisioneSu Italia 1 il film “Una poltrona per due”
Televisione

Su Italia 1 il film “Una poltrona per due”

Redazione
di Redazione
Una poltrona per due

Su Italia 1 mercoledì 24 dicembre 2025 in prima serata va in onda il film di John Landis dal titolo “Una poltrona per due”, con Dan Aykroyd ed Eddie Murphy.

Una poltrona per due – La trama

Piladephia, inizio anni Ottanta. Vigilia di Natale.

Louis Winthorpe III è un agente di cambio di successo, esponente della società aristocratica e benestante.

Billie Ray Valentine è un senzatetto imbroglione, che mendica spacciandosi per un veterano di guerra.

Le vite dei due si incrociano casualmente durante la vigilia di Natale.

Nel cast Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Ralph Bellamy, Don Ameche,Denholm Elliott, Jamie Lee Curtis.

MOSTRE

“Presentazione di Gesù al Tempio” di Donato de’ Bardi a Palazzo Spinola di Genova

Intorno alla figura di Donato de’ Bardi aleggia ancora un fitto mistero. Decisamente esiguo è infatti il numero dei dipinti che gli vengono attribuiti,...
Read more

I libri pop-up di Vojtěch Kubašta in mostra a Chiavari

“Kubašta! – I libri animati di Vojtěch Kubašta nella collezione della Società Economica di Chiavari”
Read more

Botticelli a Pisa. Due opere dal Museo Jacquemart-André di Parigi

'Botticelli a Pisa. Due opere dal museo Jacquemart - Andrè di Parigi'
Read more

“Lee Miller. Opere 1930-1955”, mostra a Torino – Recensione

Era una donna fragile e al tempo stesso forte, libera e bellissima (i suoi autoritratti, in particolare quelli della prima stagione parigina, ci restituiscono...
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025