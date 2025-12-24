Su Italia 1 il film “Una poltrona per due”

Su Italia 1 mercoledì 24 dicembre 2025 in prima serata va in onda il film di John Landis dal titolo “Una poltrona per due”, con Dan Aykroyd ed Eddie Murphy.
Una poltrona per due – La trama
Piladephia, inizio anni Ottanta. Vigilia di Natale.
Louis Winthorpe III è un agente di cambio di successo, esponente della società aristocratica e benestante.
Billie Ray Valentine è un senzatetto imbroglione, che mendica spacciandosi per un veterano di guerra.
Le vite dei due si incrociano casualmente durante la vigilia di Natale.
Nel cast Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Ralph Bellamy, Don Ameche,Denholm Elliott, Jamie Lee Curtis.