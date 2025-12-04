HomeTelevisioneSu Rai5 un documentario su Massimo Urbani
Su Rai5 un documentario su Massimo Urbani

Massimo Urbani

Su Rai5 giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 21.21 va in onda il documentario “Easy to Love – La vera storia di Massimo Urbani”, un omaggio al grande jazzista romano.

Il film, diretto da Paolo Colangeli, intreccia il percorso di Massimo Amadori, figlio del musicista nato pochi giorni dopo la sua morte, e quello dello stesso Urbani, raccontato attraverso immagini d’archivio.

Un doppio viaggio – tra presente e passato, musica e affetti – che diventa un ritratto poetico di un artista capace di vivere la musica come verità assoluta.

Girato come un road movie, “Easy to Love” tratteggia il ritratto di un musicista libero, con testimonianze e interpretazioni di Stefano Bollani, Paolo Fresu, Enrico Rava, Stefano Di Battista, Roberto Gatto, Rita e Carla Marcotulli, Luigi Bonafede, Patrizia Scascitelli, Maurizio Urbani.

Con una colonna sonora intensa firmata dallo stesso Massimo Urbani e materiali d’archivio, il documentario celebra un talento che ha segnato la storia del jazz europeo.

Il documentario è stato presentato in anteprima alla 20^ Festa del Cinema di Roma.

