“The Palace”, il film di Polanski su Rai3

Su Rai3 mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 21.00 il film di Roman Polanski dal titolo “The Palace“.

The Palace – La trama

Nel bel mezzo di una valle innevata, nelle montagne della Svizzera, si trova uno straordinario castello progettato all’inizio del 1900 da un architetto mistico. È il Palace Hotel, edificio dall’atmosfera gotica e fiabesca dove ogni anno ospiti ricchi convergono da tutto il mondo.

Un evento irripetibile li ha riuniti tutti, la festa di Capodanno 2000.
Al servizio delle loro esigenze c’è uno stuolo di camerieri, facchini, cuochi e receptionist.

È l’alba del nuovo millennio e Hansueli, manager cinquantenne del suntuoso albergo, ispeziona lo staff prima dell’arrivo degli ospiti per la sera di Capodanno 2000, ribadendo che non sarà la fine del mondo.

Ma nell’aria aleggia il Millennium Bug e il timore o la speranza che al rintocco della mezzanotte i conti dei grandi finanzieri subiscano oscillazioni inaspettate grazie al blocco dei sistemi informatici.

In effetti quella che si prepara è davvero una guerra combattuta a colpi di stravaganze ed eccentricità degli ospiti dell’Hotel. Le loro storie danno vita ad una commedia noir.

Nel cast Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Bronwyn James, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Fortunato Cerlino, Mickey Rourke.

Fondazione Roma Sapienza, "Arte in luce" XI edizione

