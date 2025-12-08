HomeTelevisione“Ti presento i suoceri”, film su Rai5 - La trama
Televisione

“Ti presento i suoceri”, film su Rai5 – La trama

Redazione
di Redazione
Ti presento i suoceri

Su Rai5 lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 21.23 va in onda il film di Michael Jacobs dal titolo “Ti presento i suoceri”.
Una commedia ricca di equivoci e sorprese, con Richard Gere, Diane Keaton, Susan Sarandon.

Ti presento i suoceri – La trama

Michelle è fidanzata con Allen e si aspetta da lui un impegno più deciso per il futuro del loro rapporto.
La coppia decide di organizzare una cena per permettere ai rispettivi genitori di conoscersi e di avere consigli da loro.

Ma le cose si rivelano molto più complicate del previsto. I due fidanzati, infatti, non sanno che i futuri consuoceri nascondono dei segreti.
Il padre di Michelle scopre infatti che la madre di Allen è la donna con la quale sta avendo una relazione clandestina, e il padre di Allen si accorge di provare dei sentimenti per la madre di Michelle, che ha conosciuto da poco.

Il cast

Nel cast Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon, William H. Macy, Emma Roberts, Luke Bracey, DazMann Still, Joshua Jacobs, Azriél Patricia, Michael Kostroff.

MOSTRE

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025