“Ti presento i suoceri”, film su Rai5 – La trama

Su Rai5 lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 21.23 va in onda il film di Michael Jacobs dal titolo “Ti presento i suoceri”.

Una commedia ricca di equivoci e sorprese, con Richard Gere, Diane Keaton, Susan Sarandon.

Ti presento i suoceri – La trama

Michelle è fidanzata con Allen e si aspetta da lui un impegno più deciso per il futuro del loro rapporto.

La coppia decide di organizzare una cena per permettere ai rispettivi genitori di conoscersi e di avere consigli da loro.

Ma le cose si rivelano molto più complicate del previsto. I due fidanzati, infatti, non sanno che i futuri consuoceri nascondono dei segreti.

Il padre di Michelle scopre infatti che la madre di Allen è la donna con la quale sta avendo una relazione clandestina, e il padre di Allen si accorge di provare dei sentimenti per la madre di Michelle, che ha conosciuto da poco.

Il cast

Nel cast Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon, William H. Macy, Emma Roberts, Luke Bracey, DazMann Still, Joshua Jacobs, Azriél Patricia, Michael Kostroff.